Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре выявлены 86 заболевших.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Сегодня торжественные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества, проходят по всей области.
В День защитника Отечества Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню
Пострадавших нет.
В Оренбургской области на магистральном газопроводе произошел взрыв
На Московском шоссе в Самаре добавят полос для движения транспорта
На Московском шоссе в Самаре добавят полос для движения транспорта
Кинологи назвали основные команды для служебных собак
Кинологи назвали основные команды для служебных собак
Россияне празднуют День защитника Отечества
Россияне празднуют День защитника Отечества
Морозы в Самарской области достигнут -37 градусов
Морозы в Самарской области достигнут -37 градусов
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Наверх
Самара  -24 °C, Тольятти  -26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.98
0.01
EUR 89.66
0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские активисты ОНФ организовали для школьников «урок мужества»
21 февраля в Ширяево пройдёт фестиваль Жигулёвская Зима 2021
Премьера спектакля "Нездешний вечер" пройдет в Самарском театре "Город"
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Россияне празднуют День защитника Отечества

23 февраля 2021 12:58
110
Россияне празднуют День защитника Отечества

Россияне отметят День защитника Отечества патриотическими акциями, музейными программами и спортивными состязаниями.

Несмотря на морозы, снегопады и ограничения из-за пандемии, в каждом регионе подготовлены особые программы. В столице Приморья празднование началось с возложения цветов. Памятные церемонии прошли у вечного огня на мемориале «Боевая слава Тихоокеанского флота» и стелы «Владивосток – город воинской славы».

Сегодня, в праздничный день, "Волонтеры Победы" по всей стране навестят ветеранов, поздравят с праздником и окажут помощь. Праздничная программа запланирована в столичных парках. Гостей ждут онлайн- и офлайн-мероприятия. Так, усадьба "Воронцово", парк "Красная Пресня" и Таганский парк приглашают на популярную тактическую игру "Лазертаг". Праздничную программу подготовили и московские кинотеатры. А в Подмосковье в праздничный день Военно-технический музей проведет фестиваль солдатской каши, передает Радио Маяк.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем защитника Отечества
23 февраля 2021  10:03 
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем защитника Отечества
В сегодняшнем неспокойном мире с его угрозами и вызовами повышение обороноспособности страны имеет жизненно важное значение, отметил он. Социум
267
По словам губернатора, в регионе предстоит выбрать школы и на их базе открыть профессионально оборудованные классы гимнастики. 
22 февраля 2021  20:02 
Дмитрий Азаров: в Самарской области откроют филиал академии спорта Ирины Винер
По словам губернатора, в регионе предстоит выбрать школы и на их базе открыть профессионально оборудованные классы гимнастики.  Политика региона
955
Оранжевый уровень опасности объявили в Самарской области из-за мороза
22 февраля 2021  13:55 
Оранжевый уровень опасности объявили в Самарской области из-за мороза
ГУ МЧС России по Самарской области рекомендует жителям области сократить время пребывания вне помещений и внимательно следить за своим состоянием, не допускать... Социум
1258
В Самарской области за сутки на 22 февраля выявлены 285 заболевших коронавирусом
22 февраля 2021  12:00 
В Самарской области за сутки на 22 февраля выявлены 285 заболевших коронавирусом
В больницах остаются 2845, вылечились и выписаны 43103 человека.  Здравоохранение
1456
В Самарской области за сутки на 20 февраля выявлены 290 заболевших коронавирусом
20 февраля 2021  13:44 
В Самарской области за сутки на 20 февраля выявлены 290 заболевших коронавирусом
В больницах остаются 2843, вылечились и выписаны 42533 человек.    Здравоохранение
2980
Весь список