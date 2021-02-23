Россияне празднуют День защитника Отечества

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Россияне отметят День защитника Отечества патриотическими акциями, музейными программами и спортивными состязаниями.

Несмотря на морозы, снегопады и ограничения из-за пандемии, в каждом регионе подготовлены особые программы. В столице Приморья празднование началось с возложения цветов. Памятные церемонии прошли у вечного огня на мемориале «Боевая слава Тихоокеанского флота» и стелы «Владивосток – город воинской славы».

Сегодня, в праздничный день, "Волонтеры Победы" по всей стране навестят ветеранов, поздравят с праздником и окажут помощь. Праздничная программа запланирована в столичных парках. Гостей ждут онлайн- и офлайн-мероприятия. Так, усадьба "Воронцово", парк "Красная Пресня" и Таганский парк приглашают на популярную тактическую игру "Лазертаг". Праздничную программу подготовили и московские кинотеатры. А в Подмосковье в праздничный день Военно-технический музей проведет фестиваль солдатской каши, передает Радио Маяк.