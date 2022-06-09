Россияне потеряли интерес к доставке готовой еды

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В первом квартале 2022 года россияне потеряли интерес к сервисам для заказа готовой еды и наборов для готовки — трафик на сайтах доставки упал почти на 38,3 процента в годовом выражении. Снижение популярности сервисов доставки привело к закрытию части проектов и отказу фирм развиваться в этой сфере, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование рынка e-grocery компании Infoline.

Крупные игроки рынка подтвердили тенденцию к снижению популярности ранее очень успешного сервиса. Самый большой отток клиентов наблюдался в марте из-за повышенной тревожности покупателей и волатильности рубля, отмечают в компании Performance Group (бренды Level Kitchen, Performance Food, My Food). Тогда совокупные продажи в сфере доставки готовой еды упали на 13 процентов. По истечении времени в марте-апреле спрос вернулся к прошлогоднему уровню, рассказали в Grow Food. В целом объем рынка за первый квартал 2022 года достиг 5 миллиардов рублей.

Рынок доставки готовой еды претерпевает изменения, поскольку продуктовые ретейлеры или агрегаторы доставки также охладевают к этому сегменту. Так, непрофильные компании, такие как X5 Group, «Азбука вкуса» или «Яндекс», уже начинают отказываться от идеи расширять подобный сервис.

Ранее сервис CloudPayments подсчитал, что в период с 1 по 20 марта число заказов по доставке еды из ресторанов в России снизилось на 12–15 процентов по сравнению с аналогичным периодом в феврале. В этот же период онлайн-оборот доставки готовой еды снизился на 18 процентов в денежном выражении, а количество заказов — на 16 процентов.