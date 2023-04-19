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Россияне поддержали продление майских праздников за счет новогодних каникул

19 апреля 2023 12:59
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Россияне поддержали продление майских праздников за счет новогодних каникул

Более половины россиян хотели бы продлить майские праздники за счет новогодних каникул. Об этом говорится в опросе, который провела финансовая онлайн-платформа Webbankir среди 1,5 тыс. респондентов по всей России. Данные появились в распоряжении «Известий» 19 апреля.

Так, более половины (53,4%) граждан выступают за то, чтобы продлить майские праздники и иметь весной полноценные каникулы, даже с учетом того, что отдых на Новый год придется сократить.

Напротив, в пользу длинных зимних каникул высказались 28,6% (из них лишь 12% выступили категорически против увеличения праздников в мае). Оставшиеся 18% относятся к данному вопросу равнодушно.

По мнению авторов исследования, главный аргумент в пользу продления отдыха весной — это возможность выехать на природу. Планы отправиться на майские за город есть у трети респондентов (30,4%). 2,4% думают о путешествии по России. Чуть больше полпроцента намерены выбраться за рубеж. При этом подавляющее большинство участников исследования (66,6%) сообщили, что проведут майские праздники дома.

Столько же (66%) отметили, что не планируют уходить в отпуск между праздниками и будут в это время работать. Отдыхать между майскими праздниками собираются всего 18%, хотя даже среди них 6,3% допускают, что могут выйти на работу в случае форсмажорных обстоятельств. Кроме того, 10,1% намерены использовать это время для подработки, а 5,9% рассказали, что в эти дни постараются трудиться удаленно.

Теги: Опрос

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