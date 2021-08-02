Россияне подали около 900 заявлений на получение гектара в Арктике

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Поступило примерно 900 заявлений на получение бесплатного гектара в Арктике. Об этом в понедельник, 2 августа, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«По состоянию на утро 2 августа поступило около 900 заявлений на получение бесплатного гектара в Арктике. Примерно половина из них приходится на Мурманскую область, более 300 заявлений поданы на участки в Архангельской области. Всего зарегистрировано более 9 тыс. обращений к сайту федеральной информационной системы», — рассказал он.

По словам Чекункова, такие показатели говорят о высоком интересе к программе среди северян, пишут "Известия".

Накануне в Минвостокразвития сообщили о том, что россияне, проживающие на арктической территории, с 1 августа смогут бесплатно приобрести «арктический» гектар в связи со вступлением в силу соответствующих поправок в федеральное законодательство.