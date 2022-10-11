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Россияне могут остаться без привычных зарубежных интернет-браузеров

11 октября 2022 09:58
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Россияне могут остаться без привычных зарубежных интернет-браузеров

Россияне могут остаться без привычных зарубежных интернет-браузеров, таких как Safari от Apple, Edge от Microsoft или Chrome от Google. О таких рисках предупредил источник «Известий» в одной из IT-компаний.

Собеседник издания пояснил, что разработчики браузеров могут отозвать российские сертификаты безопасности, в этом случае браузеры перестанут открывать сайты, подписанные этими сертификатами. Сертификат сайта подтверждает подлинность ресурса. С его помощью шифруются данные, перед тем как установить защищенное соединение, браузер запрашивает у сайта этот документ. В случае отсутствия сертификата нет или если он некорректен, браузер просто не откроет страницу.

Проблема с сертификатами началась на фоне санкций. До этого российские сайты использовали сертификаты, выданные иностранными удостоверяющими центрами. Но в начале марта эти центры отозвали сертификаты у многих ресурсов. В ответ в России начали выдачу собственных сертификатов.

Однако, предупредил источник газеты, когда сайтов и пользователей отечественных сертификатов станет больше, западные разработчики могут перестать им «доверять» и заблокировать их на уровне собственных браузеров под предлогом небезопасности соединения. Подобное наблюдалось в 2019 году в Казахстане.

В пресс-службе Минцифры для сохранения работоспособности российских сайтов рекомендовали использовать браузеры, которые поддерживают работу российских сертификатов, пишет Лента.

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