Россияне до 4 октября смогут обменять старые и окисленные монеты на банкноты

До 4 октября 2025 года в России пройдет всероссийская акция «Монетная неделя», в рамках которой граждане смогут без комиссии обменять монеты на банкноты в офисах банков и крупных торговых сетях. Об этом 22 сентября сообщатся в Telegram-канале Центробанка.

Уточняется, что в ходе акции можно сдать монеты в любом состоянии: потемневшие, окисленные, поцарапанные, погнутые и даже просверленные. Однако для этого в банке потребуется заполнить заявление и предъявить паспорт.

Кроме того, мелочь рекомендуется заранее сортировать по номиналу. В магазинах сумма обмена должна быть кратна 50 рублям. Отмечается, что также принимаются монеты, выпущенные с 1997 года, пишут "Известия".