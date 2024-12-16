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Россияне будут отдыхать три дня перед новогодними праздниками

16 декабря 2024 09:02
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Россияне будут отдыхать три дня перед новогодними праздниками

Об этом напомнил министр труда и социального развития России Антон Котяков.

Так он отреагировал на вопрос о возможном сокращении рабочего дня в субботу, 28 декабря.

«У нас 29, 30, 31-е — три дня выходных… Работать-то всё-таки надо», — отметил он в беседе с РИА Новости.

Понедельник, 30 декабря, будет выходным днём для тех, кто работает по стандартному пятидневному графику. Этот рабочий день перенесли на субботу, 28 декабря. Последняя трудовая неделя года будет шестидневной. Вторник, 31 декабря, также будет выходным днём за счёт переноса с 7 января.

Эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина напомнила, что новогодние праздники пройдут 11 дней. Они начнутся 29 декабря и продлятся до среды, 8 января, включительно.

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