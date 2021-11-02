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Россияне аннулировали уже 25% туров на ноябрьские выходные из-за ковидных ограничений в регионах. Об этом сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

На прошлой неделе отмененных туров по стране было 20%.

Иностранные туроператоры и клиенты также массово аннулируют путевки или переносят поездки в Россию с заездами на ближайшие даты.

По словам Ломидзе, на данный момент нет общих регламентов протокола действий для иностранных туристов в ситуации с QR-кодами. Пока единственный вариант их пребывания в России после окончания нерабочих дней – постоянное ПЦР-тестирование.

По данным АТОР, в последнее время основной поток туристов едет в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Индии, есть туристы из Европы – Германии, Швейцарии, Словении.