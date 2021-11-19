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Россияне 19 ноября смогут увидеть самое продолжительное за 500 лет лунное затмение

19 ноября 2021 09:58
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Россияне 19 ноября смогут увидеть самое продолжительное за 500 лет лунное затмение

Россиян ожидает самое долгое за последние полтысячи лет частное лунное затмение, сообщает "Роскосмос".

"В пятницу, 19 ноября 2021 года, с 9:03 до 15:04 по московскому времени произойдет частное теневое затмение Луны, в Москве ненаблюдаемое. Это самое продолжительное частное затмение Луны с XV века", — рассказали в госкорпорации.

Там отметили, что затемнение можно назвать "почти полным", так как в тень Земли зайдет почти вся Луна (0,97), и большая часть лунного диска приобретет красноватый оттенок.

Затмение продлится три часа 28 минут — с 10:20 до 13:48 мск. Причем максимальная фаза наступит в 12:04. В это время естественный спутник планеты расположится в западной части созвездия Телец неподалеку от звездного скопления Плеяды, сообщает РИА Новости.

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