Россияне 19 ноября смогут увидеть самое продолжительное за 500 лет лунное затмение

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Россиян ожидает самое долгое за последние полтысячи лет частное лунное затмение, сообщает "Роскосмос".

"В пятницу, 19 ноября 2021 года, с 9:03 до 15:04 по московскому времени произойдет частное теневое затмение Луны, в Москве ненаблюдаемое. Это самое продолжительное частное затмение Луны с XV века", — рассказали в госкорпорации.

Там отметили, что затемнение можно назвать "почти полным", так как в тень Земли зайдет почти вся Луна (0,97), и большая часть лунного диска приобретет красноватый оттенок.

Затмение продлится три часа 28 минут — с 10:20 до 13:48 мск. Причем максимальная фаза наступит в 12:04. В это время естественный спутник планеты расположится в западной части созвездия Телец неподалеку от звездного скопления Плеяды, сообщает РИА Новости.