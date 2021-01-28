Россиянам запретили обрабатывать фото на паспорт

54

В январе вступил в силу новый регламент МВД по выдаче и замене паспортов. Документом запрещается любая обработка фотографий для паспорта.

«Не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки. На изображении должны быть достоверно отображены все особенности лица фотографируемого», — говорится в регламенте, который был принят в ноябре 2020 года.

Во время съемки нельзя использовать линзы, которые меняют цвет глаз. Использовать очки разрешено, но оправа не должна закрывать глаза, а стекла не должны быть тонированными. Запрещено использовать фото в форменной одежде.

Снимок может быть черно-белым или цветным. Владелец паспорта должен быть изображен анфас с нейтральным выражением лица, закрытым ртом и открытыми глазами. Головной убор допускается только по религиозным убеждениям и если он не скрывает овал лица, сообщает Коммерсантъ.