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Россиянам запретили держать дома лис, росомах и медоедов

4 августа 2025 13:03
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Россиянам запретили держать дома лис, росомах и медоедов

Россиянам с 1 сентября будет запрещено держать дома лис, росомах, медоедов, собак динго и диких кошек - сервалов, следует из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.

Все эти хищники попали в утвержденный перечень животных, запрещенных к содержанию. Документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать 6 лет - до 1 сентября 2031 года.

В перечень запрещенных к содержанию хищников попали львы, тигры, леопарды, гепарды, ягуары, пумы, сервалы (кустарниковые кошки), росомахи, снежные барсы, рыси, гиеновые собаки и обыкновенные лисицы.

Также в этом списке оказались тюлени и моржи, все представители семейства медвежьих, волк обыкновенный (в том числе подвид динго), рыжий волк и гривистый волк, все виды медоедов и все гиеновые, за исключением видов земляных волков.

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