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Россиянам объяснили, можно ли уволить за частые больничные

13 декабря 2021 10:02
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Россиянам объяснили, можно ли уволить за частые больничные

Даже если сотрудник очень часто болеет и коллегам постоянно приходится выполнять его обязанности, это не может стать официальной причиной увольнения, рассказала доцент департамента общих и межотраслевых юридических дисциплин ВШЭ, кандидат юридических наук, эксперт по трудовому праву Фатима Сулейманова.

«Частые больничные не могут являться причиной увольнения, потому что Трудовой кодекс [РФ] так устроен, что в нем есть закрытый перечень оснований для расторжения трудового договора, и там нет такого основания, как частые болезни или больничные листы», — пояснила она в беседе радио Sputnik 13 декабря.

Сулейманова добавила, что трудовое законодательство не предусматривает ограничения на оплачиваемые больничные: сколько раз он выписывается, столько времени пособие и будет платиться.

Однако, по словам эксперта, работодатели, которых не устраивают часто болеющие сотрудники, могут попросить их уволиться по собственному желанию и даже применить шантаж.

«Самая главная рекомендация — не поддаваться на шантаж и давление. Увольнение за дисциплинарный проступок предусматривает не очень-то простую процедуру, поэтому не факт, что это вообще реально, может быть, это просто угроза», — отметила Сулейманова.

Она посоветовала договориться с работодателем о временном снижении нагрузки, если после заболевания сотрудник физически не может выполнять работу в полном объеме.

«Можно обсуждать варианты: может быть, есть возможность сокращения рабочего дня на какой-то период или временного перевода на какую-то более легкую работу. Здесь нет закона, это вопрос переговоров», — заключила Сулейманова.

Ранее, 20 октября, адвокат, заместитель председателя МКА «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев рассказал «Известиям» об основаниях для изменения и прекращения трудовых отношений. По его словам, трудовые отношения могут быть прекращены по инициативе работника, по инициативе работодателя или по соглашению сторон — то есть договор может быть расторгнут в любой срок и на любых условиях, определенных сторонами в отдельном соглашении.

Истечение договора также может быть основанием для увольнения, так же как и прекращение работы в порядке перевода к другому работодателю. Сотрудник также может отказаться работать после смены собственника или подведомственности организации, а также после изменений условий договора. Также на увольнение сотрудника могут оказать влияние обстоятельства, не зависящие от воли сторон, — например, призыв в армию или стихийное бедствие.

Самыми распространенными основаниями для увольнения сотрудника, которые наиболее часто применяются сторонами при прекращении трудовых отношений, — намерение устроиться на работу в другую компанию, переезд, несогласие с изменениями условий труда, болезнь, выход на пенсию.

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