Россиянам объяснили, кому повысят материнский капитал

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В российских регионах, где наблюдается низкая рождаемость, собираются ввести материнский капитал на третьего и последующих детей свыше полумиллиона рублей. О планах внести соответствующего законопроекта в Госдуму рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

«В целях улучшения демографической ситуации законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», предусматривающие предоставление в субъектах Российской Федерации с низкой рождаемостью права на получение МСК женщинам, родившим третьего ребенка после 1 января 2022 года, либо четвертого ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2022 года», – указано в законопроекте.

Дополнительно отмечается, что повышенный материнский капитал будет выдан, если граждане до этого не воспользовались мерами дополнительной государственной поддержки. А также новый маткапитал будет доступен отцам-одиночкам, если они стали единственными усыновителями третьего или последующих детей, пишет ФедералПресс.