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Россиянам назвали способы экономии на ЖКУ

14 октября 2023 11:26
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Россиянам назвали способы экономии на ЖКУ

Экономию на оплате жилищно-коммунальных услуг следует начать с оценки энергоэффективности бытовой техники, сказал 14 октября «Известиям» аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук.

«Многие люди переплачивают за электричество из-за старых электроплит, холодильников. Во многих городах после 23:00 включается ночной тариф, поэтому заряжать гаджеты и пользоваться стиральной машиной лучше ночью, иногда можно снизить градус нагрева воды», — рассказал он.

Кроме того, доказан сберегающий эффект от установки современных моделей лампочек в световые приборы. Они реже перегорают, сказал Склянчук.

По его словам, чтобы сэкономить на воде, нужно устранить любые протечки кранов, унитаза. Специально для экономии расхода воды изобретен унитаз с двойным смывом. Не лишним будет заменить и душевую лейку, которая распределит проток воды без уменьшения напора. Также нужно установить качественные счетчики, поскольку дешевые модели могут незаметно прибавлять.

«Сложнее экономить на тепле, поскольку оно поступает централизованно в дом. Здесь может быть полезен автоматический узел погодного регулирования, которые ограничивает подачу тепла в зависимости от температуры. Также на общем собрании жильцов можно принять решение нанять энергосервисную компанию, которая выявит, где потери энергии, и предложит план их сокращения», — сказал эксперт.

Плюс ко всему любые бережливые привычки сэкономят расходы на ЖКХ, заключил Склянчук.

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