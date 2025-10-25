Россиянам назвали признаки некачественного вина

170

Кислый уксусный запах и ароматика плесени говорят о плохом качестве вина, рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. Признаки непригодного и испортившегося продукта она назвала «Ленте.ру» на открытии осеннего этапа акции «Дни российских вин».

«Если вы приобретаете вино в организованной розничной торговле, на нем обязательно будет наклеена акцизная марка. Есть специальное приложение для потребителей, которое позволяет при наведении на QR-код узнать всю историю бутылки фактически от момента розлива до момента продажи. Таким образом можно понять, насколько легально происхождение той или иной бутылки того или иного вина», — рассказала Саратцева.

При этом специалист отметила, что качество вина зависит не только от правильности прохождения формальных процедур, но и от искусства винодела. Она добавила, что иногда на продукт оказывают влияние и случайные факторы, например, пробка.

«Возможно, кто-то из читателей обращал внимание, что [на дегустациях] дают понюхать пробку. Иногда, если пробка имеет так называемую корковую болезнь, она может негативно влиять и на само вино. То есть плесень может переместиться на само вино, окисляя его и делая фактически непригодным в употребление, превращая его в уксус», — поделилась собеседница.