Я нашел ошибку
Главные новости:
Google впервые подала в суд на Роскомнадзор
Google впервые подала в суд на Роскомнадзор
Россияне стали чаще брать на работу еду из дома
Россияне стали чаще брать на работу еду из дома
Трамвайно-троллейбусная сеть Самары нуждается в обновлении
Трамвайно-троллейбусная сеть Самары нуждается в обновлении
Браконьеры застрелили пятнистого оленя в Самарской области
Браконьеры застрелили пятнистого оленя в Самарской области
11 тысяч женщин судятся с Google за неравную зарплату с мужчинами
11 тысяч женщин судятся с Google за неравную зарплату с мужчинами
Еще в одном городе Самарской области предложили построить метро
Еще в одном городе Самарской области предложили построить метро
В России изменят правила выдачи заграничных паспортов
В России изменят правила выдачи заграничных паспортов
Россиянам напомнили о длинных выходных в июне
Россиянам напомнили о длинных выходных в июне
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.59
0.13
EUR 89.67
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В региональном центре «Мой бизнес» обсудили вопросы подготовки специалистов в сфере высоких технологий
Самарская областная библиотека отмечает Общероссийский день библиотек
В Самаре рядом со стадионом "Солидарность Арена" состоится полумарафон «ЗаБег.РФ»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Россиянам напомнили о длинных выходных в июне

29 мая 2021 10:15
118
Россиянам напомнили о длинных выходных в июне

Адвокат Владимир Постанюк напомнил работающим россиянам, что в июне из-за празднования Дня России их ждут три выходных дня подряд.

По его словам, эта дата относится к нерабочим праздничным дням, а поскольку в этом году 12 июня выпадает на субботу, то выходной будет перенесен на понедельник.

«Для пятидневной рабочей недели 12 июня (суббота) — праздничный день, 13 июня (воскресенье) — выходной, 14 июня (понедельник) — выходной, перенесенный с субботы», — цитирует Постанюка «Российская газета» 29 мая.

При этом он подчеркнул, что для шестидневной рабочей недели переноса нет, поскольку День России выпадает на рабочую субботу.

«При данном графике 12 июня (суббота) является праздничным днем, а 13 июня (воскресенье) — выходным. С 14 июля начинается стандартная рабочая неделя», — пояснил адвокат.

24 февраля в Роструде напомнили россиянам, что в ноябре 2021-го их ждет трехдневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября. Так, в первую ноябрьскую неделю россияне будут работать с 1 по 3 ноября, а отдыхать — с 4 по 7 ноября.

Последняя рабочая неделя перед Новым годом в 2021 году тоже будет укорочена. Она завершится в четверг, 30 декабря, пишут "Известия".

Теги: календарь нерабочие дни

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Работодатели в России высказались о продлении майских праздников
26 апреля 2021, 10:59
Работодатели в России высказались о продлении майских праздников
Более половины работодателей пока не решили, будут ли компании работать с 1 по 10 мая. В стране
637
Россиян на следующей неделе ждут длинные выходные
23 апреля 2021, 09:57
Россиян на следующей неделе ждут длинные выходные
Кроме того, пятница, 30 апреля, является рабочим предпраздничным днем. Общество
551
Продление майских выходных возможно только за счет сокращения новогодних праздников
22 апреля 2021, 12:58
Продление майских выходных возможно только за счет сокращения новогодних праздников
Об этом заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Общество
510
В центре внимания
Глава Самары выступила с ежегодным отчетом перед городской Думой
28 мая 2021  13:12
Глава Самары выступила с ежегодным отчетом перед городской Думой
Общество
410
В Самаре продлят два автобусных маршрута № 30 и 35 и сократят №56
28 мая 2021  10:58
В Самаре продлят два автобусных маршрута № 30 и 35 и сократят №56
Транспорт
377
Стало известно, когда Фрунзенский мост в Самаре введут в эксплуатацию
28 мая 2021  10:22
Стало известно, когда Фрунзенский мост в Самаре введут в эксплуатацию
Транспорт
373
27 мая 2021  15:53
Дмитрий Азаров поставил задачу выработать план дополнительных действий для безопасности школ
Политика
673
В СУ СКР по Самарской области сменилось руководство
27 мая 2021  13:34
В СУ СКР по Самарской области сменилось руководство
Политика
697
Весь список