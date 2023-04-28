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Россиянам напомнили о длинных майских праздниках

28 апреля 2023 10:57
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Россиянам напомнили о длинных майских праздниках

В предстоящие майские праздники россиян ждут длинные выходные, которые в 2023 году продлятся три дня в честь 1 мая и четыре дня — в честь Дня Победы. Об этом в своем Telegram-канале напомнил Минтруд.

«Месяц начинается с длинных выходных с 29 апреля по 1 мая. Благодаря этому на первой неделе будет всего четыре рабочих дня: со 2 по 5 мая», — отметили в ведомстве.

Далее последуют длинные выходные в честь Дня Победы, который в 2023 году выпадает на вторник. В итоге отдохнуть получится с 6 по 9 мая включительно. После этого последует еще одна короткая рабочая неделя, на этот раз продолжительностью в три дня — с 10 по 12 мая.

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