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Россиянам и белорусам не стали запрещать участие в Australian Open

5 января 2023 10:43
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Россиянам и белорусам не стали запрещать участие в Australian Open

Теннисисты из России и Белоруссии примут участие в играх Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Национальная федерация тенниса Tennis Australia решила не запрещать им участие в турнире.

Об этом сообщил телеканал 9News, ссылаясь на заявление Tennis Australia. Отмечается, что российские и белорусские спортсмены могут участвовать в международных теннисных турнирах в индивидуальном порядке.

Такая позиция, отмечается в сообщении, соответствует изложенным министром спорта Австралии принципам. Ранее посол Украины в Австралии заявил, что потребует у теннисной ассоциации дисквалифицировать игроков из двух стран в связи со спецоперацией РФ на Украине.

В заявочном листе на турнир, опубликованном 9 декабря, фигурируют россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев (номера семь и восемь). В основной список участников, формируемый по рейтингу Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), были включены также Карен Хачанов, Аслан Карацев и Роман Сафиуллин.

В женском турнире заявлены россиянки Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Анна Калинская, Евгения Родина, Анна Блинкова, Камилла Рахимова и Варвара Грачева.

Вскоре после начала спецоперации ВС РФ на Украине Международная теннисная федерация приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии, а турниры в обеих странах были отменены. Их сборные также были отстранены от участия в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг 2022 года.

При этом ATP и WTA позволили россиянам и белорусам участвовать в проводимых под их эгидами турнирах в нейтральном статусе. Однако на Уимблдон спортсменов из РФ и Белоруссии все же не допустили, за что ATP оштрафовала организаторов турнира на миллион долларов, пишет Смотрим.

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