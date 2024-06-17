Россиян ждет нестандартное повышение выплат с 1 июля

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С 1 июля 2024 года вступят в силу изменения, касающиеся порядка выплаты накопительной пенсии. Нововведения затронут граждан, родившихся в 1967 году и позже, а также мужчин 1953–1966 годов рождения и женщин 1957–1966 годов рождения, за которых в период с 2002 по 2004 год уплачивались страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, объяснила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

«Если человек не дожил до получения накопительной пенсии, то выплату из пенсионных накоплений получат его наследники. Изменения с 1 июля затронут процедуру получения единовременной выплаты средств пенсионных накоплений», — рассказала Красовская в интервью Life. Она добавила, что речь идет о людях, которые из-за отсутствия необходимого стажа или баллов пенсионного коэффициента не приобрели право на получение накопительной пенсии.

По словам юриста, с июля 2024 года отменяется 5%-ный критерий для единовременной выплаты, и вместо этого будет учитываться прожиточный минимум пенсионера. Теперь граждане смогут получить единовременную выплату, если размер их накопительной пенсии на момент назначения составляет менее 10% от прожиточного минимума пенсионера по РФ, который на 2024 год равен 13 290 рублей, пишет Ура.ру.