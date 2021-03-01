Россиян весной ждут три четырёхдневные рабочие недели

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Ближайшее сокращение произойдёт в марте, напоминает Роструд.

Основанием этого станет Международный женский день. В мае первые две рабочие недели также будут укороченными: с 4 по 7 и с 11 по 14.

Летом россиян ожидает одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России 12 июня. Праздник выпадает на субботу, и поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня. То есть получается три дня отдыха.

В начале ноября россиян ожидают трёхдневная рабочая неделя и длинные выходные, благодаря Дню народного единства 4 ноября.

Ранее в ведомстве подсчитали, что в 2021 году будет семь коротких рабочих недель и одна длинная. Последняя такая завершится в четверг, 30 декабря, передает Радио Маяк.