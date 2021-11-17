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Россиян с медотводом от прививки против коронавируса внесут в отдельную базу

17 ноября 2021 13:05
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Россиян с медотводом от прививки против коронавируса внесут в отдельную базу

Россиян с медотводом от прививки против коронавируса внесут в отдельную базу. Как пишут "Ведомости", это следует из приказа Минздрава о форме сертификата для вакцинированных, переболевших COVID-19, и тех, у кого есть противопоказания к вакцинации.

Согласно мерам, предложенным правительством на фоне роста заболеваемости и смертности от COVID-19, справка о противопоказаниях, наряду с QR-кодами привитого и переболевшего, станет пропуском для посещения общественных мест, покупки билетов на поезда и самолёты.

Как отмечает издание, противопоказания к вакцинации есть примерно у 10% населения. Они бывают как постоянными, так и временными. К тому же для каждого из пяти зарегистрированных в нашей стране препаратов существует свой перечень ограничений. Однако есть и одинаковые противопоказания.

В их числе – гиперчувствительность к компонентам препарата, тяжёлые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний и возраст до 18 лет.

Теги: Вакцинация Коронавирус

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