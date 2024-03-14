Россиян предупредили о возможном пике инфляции

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Возможный максимум годовой инфляции в России может случиться во втором квартале 2024 года. О пике роста цен в стране предупредил первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России Андрей Ганган, его слова приводит ТАСС.

Сейчас инфляция в России замедлилась, но все еще превышает целевые показатели Центробанка. Однако текущие инфляционные тенденции соответствуют базовому прогнозу, который ЦБ заложил на этот год, добавил Ганган.

По словам представителя ЦБ, умеренно-жесткие действия регулятора должны стабилизировать ситуацию в стране. Текущий уровень ключевой ставки влияет на совокупный спрос и спрос на импорт, а также балансирует динамику импорта соответствующей возможностям, в том числе экспортным, российской экономики.

«Соответственно, такое влияние денежно-кредитных условий через импорт будет стабилизирующим образом влиять на динамику курса», — пояснил он.