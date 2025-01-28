Россиян предупредили о схеме мошенничества при онлайн-покупках в играх

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МВД предупредило о схеме мошенничества "с поручителем" при онлайн-покупках игровых предметов и аккаунтов, сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

"Злоумышленник выступает от имени покупателя, например, аккаунта в компьютерной игре. Связывается с владельцем аккаунта и предлагает приобрести его дороже рыночной стоимости. В ходе переписки мошенник высказывает сомнения по поводу сделки и просит дать контакты лица, которое может подтвердить, что жертва действительно является владельцем этого аккаунта. Получив контакты человека, согласившегося выступить в качестве "поручителя", аферисты создают копию его аккаунта в мессенджере с использованием подменного номера и уже от его лица связываются с потенциальной жертвой", — говорится в сообщении.

Правоохранители уточнили, что дальнейшее развитие схемы может отличаться. Злоумышленники могут от лица "поручителя" попросить продиктовать код подтверждения, поступивший в смс, или перевести деньги для "разблокирования" счета, сообщает РИА Новости.