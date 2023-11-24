Россиян предупредили о дефиците автозапчастей для Hyundai и KIA

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Срок ожидания оригинальных запчастей к Hyundai, KIA и другим маркам корейских авто в России может составлять сейчас от трех месяцев, а в дальнейшем это может привести к дефициту и повышению цен на них, сообщает Mash со ссылкой на данные техцентров.

Там отметили, что дорожают запчасти, поставляемые по параллельному импорту, но повышение цен не обойдет и неоригинальные детали.

Ждать ремонта ощутимо дольше приходится из-за не самых популярных, но необходимых запчастей, например, камер заднего вида, подрулевых переключателей, глушителей, пишет Telegram-канал.