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Россиян предложили штрафовать за выброшенный из машины мусор

22 июня 2021 08:53
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Россиян предложили штрафовать за выброшенный из машины мусор

Правительство поддержало инициативу о введении штрафа для водителей, которые выбрасывают мусор из машины. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщила «Российская газета».

Ранее законопроект о штрафах за выброшенный из автомобиля мусор подготовила Мосгордума совместно с Мособлдумой. По данным издания, размер штрафа составит от 10 тыс. до 100 тыс. рублей в зависимости от вида транспорта. Вычислять нарушителей планируется при помощи камер и фотоловушек, пишет «Федеральное агентство новостей».

«Отмечу также, что для нарушений, зафиксированных с помощью камер, предусмотрен упрощенный порядок привлечения к ответственности», — заявил председатель Мособлдумы Алексей Шапошников.

Отмечается, что если камера зафиксирует водителя, который выбрасывает мусор в неположенном месте, то ему будет выписан штраф в размере 10 тыс. рублей. Штраф в 100 тыс. рублей предусмотрен для владельцев грузового транспорта. За повторное нарушение предусмотрены штрафы в 20 и 150 тыс. рублей соответственно, пишет телеканал «360».

Уточняется, что наказание хотят ввести не только для автомобилистов, но и для тех, кто выбрасывает мусор в дачных поселках и лесах. Помимо этого, авторы документа предложили изымать транспорт у людей, наносящих серьезный экологический вред. Это могут быть юридические лица, которые, в частности, выгружают мусор на пустырях.

Правительство России в целом поддержало законопроект, однако в подготовленном отзыве высказало некоторые технические замечания, пишут "Известия".

Теги: машины мусор штрафы

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