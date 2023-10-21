Россиян попросили не ездить в Израиль, Ливан, Иорданию и Палестину

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Минэкономразвития РФ предостерегает граждан России от туристических поездок в нестабильные страны Ближнего Востока. Как заявили в министерстве в субботу, осмотр достопримечательностей этих государств было бы разумно отложить до нормализации ситуации.

Тем россиянам, кто уже находится на территориях, где идут или возможны боевые действия, министерство рекомендует соблюдать осторожность и следовать указаниям властей.

Российским туроператорам предложено сообщать гражданам, что они планируют отправиться в нестабильный регион. В целом Минэкономразвития считает необходимым приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов в указанные страны и территории, пишет Смотрим.