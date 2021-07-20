Россиян ожидает новое повышение ипотечной ставки

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что средняя ипотечная ставка в этом могу вырастет, по сравнению с 2020 годом. Причиной этого может стать подорожание льготной ипотеки и повышение ключевой ставки, пишет ФедералПресс.

«В первые полгода у нас была достаточно невысокая ставка, и среднегодовая по стране по итогам года будет выше 7 %. В прошлом году в отдельных регионах 6,5 % было. Сейчас ставка немного повысится», – заявил вице-премьер.

Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 5,5 %, к ней для расчета ипотечной ставки еще добавляется 1,5 – 2,5 процентного пункта. Объем ипотечных кредитов, которые выдают в этом году, может увеличиться на 4-8 %.

«С 1 июля скорректированы условия льготной ипотеки на новостройки: максимальная ставка по программе повышена с 6,5 до 7 %, а сумма кредита уменьшена до 3 млн рублей для всех регионов», – передает Хуснуллин.+

Он подчеркнул, что целью правительства России считается – минимизация удорожания жилья на фоне роста инфляции в России и в мире, передает ТАСС.

Фото: Pixabay.com