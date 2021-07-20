Я нашел ошибку
Главные новости:
Ежемесячная передача показаний гарантирует отражение в квитанциях сумм начислений, соответствующих реальным показаниям счетчиков.
До 25 июля «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает от своих клиентов показания приборов учета ГВС
В нем принимали участие более 450 спортсменов из 63 регионов страны.
Спортсмен СО Александр Юрченко завоевал серебро в тройном прыжке на Кубке России по легкой атлетике
В условиях пандемии самое главное – защитить здоровье граждан.
«Единая Россия» призывает все политические партии подписать соглашение за безопасные выборы
На Волге у острова Грязи утонул мужчина
На Волге у острова Грязи утонул мужчина
Россиян ожидает новое повышение ипотечной ставки
Россиян ожидает новое повышение ипотечной ставки
В Самаре матч "Крылья Советов" - "Ахмат" 25 июля может пройти без зрителей
В Самаре матч "Крылья Советов" - "Ахмат" 25 июля может пройти без зрителей
В Тольятти молодой водитель сбил велосипедиста
В Тольятти молодой водитель сбил велосипедиста
В Самарской области за сутки на 20 июля выявлены 281 заболевших коронавирусом
В Самарской области за сутки на 20 июля выявлен 281 заболевший коронавирусом
Наверх
Самара  +33 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.35
0.18
EUR 87.61
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В детской областной библиотеке проведут программу «Путешествие к морским глубинам»
Самарцев приглашают на семинар «Изготовление салфетки в техниках строчевой вышивки»
ЭкоСтройРесурс: Сдай макулатуру – помоги семьям с паллиативными детьми
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Россиян ожидает новое повышение ипотечной ставки

20 июля 2021 13:56
86
Россиян ожидает новое повышение ипотечной ставки

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что средняя ипотечная ставка в этом могу вырастет, по сравнению с 2020 годом. Причиной этого может стать подорожание льготной ипотеки и повышение ключевой ставки, пишет ФедералПресс.

«В первые полгода у нас была достаточно невысокая ставка, и среднегодовая по стране по итогам года будет выше 7 %. В прошлом году в отдельных регионах 6,5 % было. Сейчас ставка немного повысится», – заявил вице-премьер.

Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 5,5 %, к ней для расчета ипотечной ставки еще добавляется 1,5 – 2,5 процентного пункта. Объем ипотечных кредитов, которые выдают в этом году, может увеличиться на 4-8 %.

«С 1 июля скорректированы условия льготной ипотеки на новостройки: максимальная ставка по программе повышена с 6,5 до 7 %, а сумма кредита уменьшена до 3 млн рублей для всех регионов», – передает Хуснуллин.+

Он подчеркнул, что целью правительства России считается – минимизация удорожания жилья на фоне роста инфляции в России и в мире, передает ТАСС.

Фото: Pixabay.com

Теги: ипотека ипотечная ставка

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сфера регистрации прав на недвижимое имущество развивается в сторону оказания услуг в электронном виде.
15 июля 2021, 16:17
Росреестр СО: ипотека в Самарской области перейдет в онлайн
Сфера регистрации прав на недвижимое имущество развивается в сторону оказания услуг в электронном виде. Общество
601
Жители Поволжья стали рефинансировать ипотеку в Сбербанке почти в 2,5 раза чаще
13 июля 2021, 11:20
Жители Поволжья стали рефинансировать ипотеку в Сбербанке почти в 2,5 раза чаще
Максимальная сумма рефинансирования по программе Сбербанка в 2021 году была увеличена до 30 млн рублей. Финансы и Банки
649
СберБанк присоединяется к программе ДОМ.РФ по льготной ипотеке на индивидуальное жилищное строительство
09 июля 2021, 09:59
СберБанк присоединяется к программе ДОМ.РФ по льготной ипотеке на индивидуальное жилищное строительство
Срок действия программы — до 1 октября 2021 года. Финансы и Банки
800
В центре внимания
В Самарской области за сутки на 20 июля выявлены 281 заболевших коронавирусом
20 июля 2021  13:43
В Самарской области за сутки на 20 июля выявлен 281 заболевший коронавирусом
125
Дмитрий Азаров поздравил мусульман Самарской области с праздником Курбан-байрам
20 июля 2021  13:36
Дмитрий Азаров поздравил мусульман Самарской области с праздником Курбан-байрам
106
Самарская область представила новейшие разработки на авиасалоне МАКС-2021
20 июля 2021  13:11
Самарская область представила новейшие разработки на авиасалоне МАКС-2021
212
Уже более 5 тысяч горожан принимают участие в акции «Самара, я привит!»
20 июля 2021  12:59
Уже более 5 тысяч горожан принимают участие в акции «Самара, я привит!»
113
АВТОВАЗу исполняется 55 лет
20 июля 2021  11:55
АВТОВАЗу исполняется 55 лет
157
Весь список