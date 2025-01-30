Россиян, оформивших кредиты из-за мошенников, могут освободить от таких долгов

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Соответствующие поправки хотят внести в законопроект о периоде охлаждения по потребкредитам, пишут Ведомости.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект, вводящий период охлаждения при выдаче кредитов и займов россиянам. Инициатива поможет в борьбе с мошенниками, отмечали в палате. Там привели статистику ЦБ, согласно которой в 2024 году около 50% заемных средств, выданных обманутым россиянам, после их получения сразу ушли преступникам. Сумма хищений выросла в 2,6 раза.

По данным газеты, поправка в законопроект готовится ко второму чтению. Отмечается, что законопроект нацелен на предотвращение перевода мошенникам денег, взятых в кредит.

Изменениями предлагается освободить заемщика от оплаты долгов, если злоумышленники оформили кредит на его имя или убедили взять ссуду, а потом перевести им средства. Не платить по таким кредитам заемщик сможет, если при оформлении займа банк или микрофинансовая организация не соблюдали антифрод-процедуры против мошенников, рассказал глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Если банк или МФО не проверяли кредитную заявку на предмет мошенничества, выдали заем с нарушением процедур и впоследствии было возбуждено уголовное дело <...> то с него (заемщика — прим. ред.) не будут требовать возвращения украденного кредита" – сказал он.

Представитель Центробанка, в свою очередь, указал, что способы контроля со стороны регулятора за антимошенническими действиями банков и МФО проработают позже, пишет Смотрим.