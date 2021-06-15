Россиян обяжут предупреждать соседей о предстоящем ремонте

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Правительство России поддержало законопроект, который расширит права соседей многоквартирных домов. Граждан хотят обязать предупреждать хозяев близлежащих квартир о предстоящем ремонте и шумных вечеринках.

Новый закон "Обязательства по соблюдению прав соседей в многоквартирных домах" хочет защитить россиян от неприятных "сюрпризов". Теперь соседи должны будут предупреждать о сроке ремонта или вечеринки с помощью объявлений, которые необходимо разместить в общедоступных местах.



Интересно, что россиян обяжут уведомлять жильцов о любом шуме. Например, если ребёнок записан в музыкальную школу, родители должны предупредить о времени домашних репетиций, чтобы для других это не было неожиданностью



Отметим, что ответственность всегда будет нести хозяин квартиры вне зависимости от того, кто шумел - арендаторы или гости, пишет "РГ".