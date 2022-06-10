Россия запретит Японии вылавливать рыбу у Курил в рамках квоты

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Вице-премьер и полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что власти России изымут у Японии право вылавливать рыбу у Южных Курил из-за отказа платить за квоты. Ранее МИД России сообщил, что приостановил соглашение с Японией о льготных условиях вылова рыбы.

«Они отказались заплатить за квоты по вылову у Курильских островов, соответственно, это право у них будет изъято. Поэтому они сами себя хорошо наказывают, им даже помогать не надо»,— сказал Александр Трутнев (цитата по «РИА Новости»).

МИД России приостановил действие соглашения с Японией по сотрудничеству в некоторых вопросах в области промысла морских живых ресурсов, которое было заключено в 1998 году. Российская сторона утверждает, что Япония заморозила ежегодные выплаты по соглашению. Соглашение было заключено в 1998 году. Квота обходится Японии в 45 млн иен ежегодно (около 20 млн руб.). По квоте японские рыбаки могут вылавливать до 2,3 тыс. т в год, она разрешает вылов лососевых, минтая, сельдь, крабов, морских ежей, водорослей и других пород. По оценкам экспертов, японские рыбаки вылавливают менее половины объема, разрешенного квотой, пишет Коммерсантъ.

Фото: pxhere.com