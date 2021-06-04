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Россия в течение месяца откажется от доллара в Фонде национального благосостояния

4 июня 2021 09:12
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Россия в течение месяца откажется от доллара в Фонде национального благосостояния

Россия в течение месяца откажется от доллара в Фонде национального благосостояния, сообщил на форуме в Петербурге глава Минфина Антон Силуанов.

В интервью телеканалу "Россия 24" он пояснил, что в новой структуре вырастет доля евро и юаня.

Решение отказаться от долларовых активов в структуре Фонда национального благосостояния не скажется на надежности резервов России, сказал РИА Новости влиятельный бельгийский экономист и банкир Бруно Кольман. Он отметил, что Россия – серьезное государство, не обремененное долгами, и переход на другие резервные валюты, такие как евро и юань, не меняют уверенность в стране

Теги: доллар Силуанов Фонд национального благосостояния

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