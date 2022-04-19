Россия в марте выдала другим странам госкредиты на сумму 81,6 миллиарда рублей.

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Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Федерального казначейства.

Издание отмечает, что это близко к рекордному показателю за месяц в номинальном выражении. Для сравнения, в январе-феврале таких кредитов было выдано на 28,5 миллиарда рублей.

Получатели займов не раскрыты. Опрошенные РБК эксперты предполагают, что ими могут быть Белоруссия или Иран.

Ранее сообщалось, что, по неподтвержденным данным, Россия готова обеспечить иранцам кредит в 2 миллиарда долларов на закупку боевой техники. Такое намерение якобы высказали в ходе визита президента Ирана Ибрахима Раиси в Москву и его встречи с президентом России Владимиром Путиным. После этого страны Персидского залива выразили обеспокоенность и задумали отговорить Москву от этого шага, заинтересовав инвестициями и крупными экономическими сделками.