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Россия с сегодняшнего дня ограничила въезд из Кении

19 декабря 2021 10:26
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Россия с сегодняшнего дня ограничила въезд из Кении

Россия с сегодняшнего дня из-за распространения омикрон-штамма коронавируса ограничила въезд для иностранных граждан, которые проживают в Кении или провел в этой стране более двух недель. Об этом сообщили в оперативном штабе. Авиакомпании при посадке на борт должны требовать у иностранных граждан и лиц без гражданства медицинский документ на русском или английском языках, подтверждающий ПЦР-тест на COVID-19, взятый не ранее, чем за два дня до прилета в Россию.

Кроме того, должно быть организовано экспресс-тестирование россиян, прибывающих из Кении. Все прилетевшие из этой страны должны пройти двухнедельный карантин. При этом они обязаны дважды сдать ПЦР-тест – на второй и десятый день изоляции. Ранее был введен 14-дневный карантин для россиян, приехавших из ЮАР, восьми сопредельных государств, а также Гонконга.

Сейчас в России официально новым штаммом "омикрон" инфицированы 25 человек в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Как сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, никто из них не болеет тяжело, так как большая часть имела иммунитет после заболевания или прививки, передает Радио Маяк.

Теги: Коронавирус

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