Россия разрешила ввоз из Турции перцев и четырех видов фруктов

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Роспотребнадзор сообщил о снятии ограничений на ввоз в Россию перцев, гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов из Турции. Уточняется, что решение принято по результатам тщательной проработки с турецкой стороной вопросов обеспечения поставок качественной и безопасной плодоовощной продукции.

В Роспотребнадзоре пояснили, что российской стороне удалось добиться усиления контроля за содержанием пестицидов в турецких овощах и фруктах. В ведомстве сообщили, что основанием для снятия ограничений стали результаты выездной инспекционной проверки центров производства и экспорта плодоовощной продукции. По ее результатам специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы продукции для лабораторных исследований. Анализ проб не выявил превышений максимально допустимых уровней содержания вредных веществ, заключили в Роспотребнадзоре.

Как отметили в ведомстве, снятие ограничений поможет расширить ассортимент плодоовощной продукции на российских прилавках, пишет РГ.

Фото: Дильдина Светлана