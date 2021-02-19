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Это необходимо для допуска беспилотных автомобилей на дороги общего пользования.
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Россия предложила пересмотреть Конвенцию о дорожном движении и добавить беспилотные авто

19 февраля 2021 23:29
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Это необходимо для допуска беспилотных автомобилей на дороги общего пользования.

Россия и другие страны в рамках Экономического и социального совета (ЭСС) ООН хотят внести в Конвенцию о дорожном движении понятие «автоматизированной системы вождения». Это необходимо для допуска беспилотных автомобилей на дороги общего пользования.

Также эту инициативу поддерживали Бельгия, Люксембург, Португалия, Франция, Финляндия, Швейцария и Швеция. В конвенции должны быть прописаны контроль за дорогой, управление авто, планирование и сигнализация о маневрах. Среди поправок есть и та, которая предполагает признание беспилотной системы водителем, передает iphones.ru.

 

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