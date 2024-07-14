Россия оказалась в конце списка стран с самой дорогой питьевой водой

156

США вошли в первую десятку стран с самой дорогой питьевой водой, Россия заняла в списке 155-е место, сообщает РИА Новости.

В частности, 1,5 литра питьевой воды стоят в Америке в среднем $2,19 (восьмое место в списке)​​​. На первом месте расположилось Монако – $5,8 за 1,5 литра.

В Антигуа и Барбуда за 1,5 литра питьевой воды придется выложить $2,59, в ЦАР – $2,49, Барбадосе – $2,48, на Багамах – $2,41, в Коста-Рике – $2,35, Гренаде – $2,26, Эритрее – $2,14, Исландии – $2,04.

В целом, в 77 странах за 1,5 литра пресной воды придется отдать более $1.

В России 1,5 литра воды стоят в среднем $0,55, как в Китае и Белоруссии.

Между тем в список стран с самой доступной питьевой водой вошли Египет ($0,18) и Ливия ($0,24).