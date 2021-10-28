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Россия изготовит еще один "Союз" для космических туристов

28 октября 2021 20:57
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Россия изготовит еще один "Союз" для космических туристов

Компания "Главкосмос", предоставляющая услуги по отправке туристов в космос, заказала за 2,8 миллиарда рублей изготовление корабля "Союз" к 2024 году, следует из информации, опубликованной Ракетно-космической корпорацией "Энергия".

"Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью: договора на изготовление транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" между "Главкосмосом" (заказчик) и РКК "Энергия" (исполнитель) по ориентировочной (уточняемой) цене в размере 2 799 563 518 рублей 50 копеек", - говорится на сайте предприятия.

Отмечается, что корабль должен быть произведён до 29 февраля 2024 года, сообщает РИА Новости.

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