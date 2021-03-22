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Россия должна уходить от использования доллара

22 марта 2021 09:14
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Россия должна уходить от использования доллара

И международных платежных систем для снижения санкционных рисков. Об этом заявил глава МИДа России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ накануне своего визита в КНР.

Он отметил, что США повсюду стремятся навязать свою волю, для Москвы и Пекина такой диалог неприемлем.

По мнению Лаврова, администрация президента США Джо Байдена продолжает на международной арене линию предшественников, выдвигая ультиматумы и используя санкции как главный политический инструмент, передает Радио Маяк

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