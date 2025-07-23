"Россия 24": на переговорах в Стамбуле делегации обсудят гуманитарные вопросы

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Делегации России и Украины в ходе нового раунда переговоров в Стамбуле будут обсуждать гуманитарные вопросы, заявила в эфире "России 24" корреспондент Лейла Алназарова с места событий.

На предыдущей встрече делегаций стороны обменялись меморандумами, где отразили свое видение о мирном урегулировании конфликта, пишет Смотрим.

"В третьем раунде [переговоров] они должны эти документы обсудить в повестке встречи. Могут быть и гуманитарные вопросы, они обсуждались и в прошлые разы – в мае, июне. В частности, речь идет об обмене пленных, возвращении тяжелобольных, а также тел погибших военных. Так что гуманитарные вопросы и работа над меморандумом – ключевые темы на возможно предстоящих переговорах", – подчеркнула она.

Планируется, что новый виток переговоров состоится в прежнем месте. Состав делегаций России и Украины также не изменится.

Российскую делегацию возглавляет Владимир Мединский, помощник президента России. С украинской стороны во главе переговорной группы – Рустам Умеров, который занимающий пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Накануне глава киевского режима Зеленский подтвердил, что состав делегации от Украины остается прежним.

О том, что третий раунд переговоров, вероятно, состоится 23 июля, сообщали агентства РИА Новости и İndependent türkce (Independent на турецком). Второе издание писало, что делегации Москвы и Киева могут встретиться в 19:00 по московскому времени во дворце Чираган.