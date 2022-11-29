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Российским адвокатам предоставили бронь от частичной мобилизации

29 ноября 2022 09:14
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Российским адвокатам предоставили бронь от частичной мобилизации

Российские адвокаты получили право на бронирование от частичной мобилизации, сообщил ТАСС в понедельник президент общероссийской общественной организации Союз адвокатов России Игорь Трунов.

"Сегодня я получил ответ на наш запрос из министерства обороны о том, что адвокаты вошли в перечень профессий граждан, пребывающих в запасе и подлежащих бронированию (перечень утвержден постановлением Межведомственной комиссии по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе Вооруженных сил Российской Федерации, носящий закрытый характер). В министерстве нам уточнили, что адвокаты содержатся в ряде видов экономической деятельности. Сейчас мы прорабатываем механизм реализации бронирования адвокатов, рекомендации по организации этой работы, нормативное и методическое обеспечение данной работы, в адвокатских образованиях, которая должна быть организованна и вестись заблаговременно", - рассказал собеседник агентства.

В конце октября перед объявлением о завершении частичной мобилизации в России Трунов сообщил агентству, что Союз адвокатов России обратился к правительству с просьбой о предоставлении права на бронирование граждан РФ, обладающих статусом адвоката.

Обращение Союза адвокатов

В обращении общероссийской общественной организации была просьба о предоставлении права на бронирование граждан РФ, обладающих статусом адвоката, пребывающих в запасе Вооруженных сил РФ, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях.

С учетом специфики института адвокатуры заявители также попросили проработать механизм нормативно-методического обеспечения работ по бронированию адвокатов, подлежащих мобилизации, и контроля за проведением таких работ. По словам Игоря Трунова, в случаях мобилизации адвокатов социально незащищенные граждане, в том числе беженцы, а также лица, подлежащие мобилизации и призыву, члены их семей останутся без квалифицированной юридической помощи.

Президент Союза адвокатов России заявил, что основную часть адвокатов составляют мужчины в возрасте до 55 лет. В России, утверждает Трунов, численность адвокатов крайне мала - 78 тыс., один адвокат на 1 974 человека, к примеру, в США - 1 257 772 практикующих адвоката, или один юрист на 260 человек. Посылать адвоката на передовую - это все равно что "забивать микроскопом гвозди", подчеркивал президент организации. Трунов также отметил, что целесообразно направлять адвокатов в новые регионы для непосредственной работы по специальности и усиления органов власти.

Заявление было направлено на имя заместителя председателя правительства Российской Федерации, министра промышленности и торговли РФ, председателя Межведомственной комиссии по вопросам бронирования граждан РФ, пребывающих в запасе Вооруженных сил России, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях Дениса Мантурова. 

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