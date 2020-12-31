Я нашел ошибку
Главные новости:
Кремлевскую ёлку в этом году «посетят» дети из каждого уголка Губернии. 
Кремлевская ёлка ждёт всех детей из Самарской области через несколько часов!
Одни из главных символов новогодних и рождественских праздников это украшенная елка и различные пиротехнические изделия.
МЧС СО: Безопасный праздник. Все, что нужно знать о безопасности в Новый Год
Благодаря слаженным и оперативным действиям инспекторов дорожно-патрульной службы, женщину доставили в больницу за считанные минуты.
В Самаре полицейские помогли экстренно доставить женщину с предынсультным состоянием в больницу
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 18,98, по стране - 39,05.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Михаил Ефремов отбывает наказание в Белгородской области
Михаил Ефремов отбывает наказание в Белгородской области
Прохожий угнал скорую, которая приехала на вызов к пенсионерке
Прохожий угнал скорую, которая приехала на вызов к пенсионерке
В Самарской области планируют построить лыжероллерную трассу
В Самарской области планируют построить лыжероллерную трассу
Снова рост: за сутки сообщают о 14 умерших от коронавируса в Самарской области
Снова рост: за сутки сообщают о 14 умерших от коронавируса в Самарской области
Самара  -10 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.88
0
EUR 90.79
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
«Дети – детям»: в рамках акции «Ёлка желаний» детские мечты исполняют неравнодушные дети СО
Дмитрий Азаров принял участие в открытии ледовой арены в Похвистнево
В Самарской области определили лучших студентов
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом

31 декабря 2020 10:29
380
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом

Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков пожелали людям на всей Земле здоровья, единства и бережного отношения к своим близким. Об этом говорится в их новогоднем видеопоздравлении.

Кудь-Сверчков отметил, что этот год стал юбилейным для МКС. 20 лет назад на станцию прилетел первый международный экипаж и с тех пор члены дружной команды МКС отметили здесь 20 новогодних праздников.

На видеозаписи поздравления видно, что станция украшена к Новому году: на стенах размещены новогодние украшения, искусственные снежинки и елки. Экипаж МКС встретит Новый год 16 раз, из праздничных блюд ожидаются бутерброды с икрой, сообщили в "Роскосмосе".

Видео можно посмотреть здесь.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Видео
31 декабря 2020  10:29
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
На видеозаписи поздравления видно, что станция украшена к Новому году.
В стране
375
30 декабря 2020  11:59
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Глава региона подчеркнул, что жители области не раз проявляли непоколебимый дух.
Социум
2260
21 декабря 2020  09:37
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Завод во время пандемии коронавируса помогает не только своим сотрудникам, но и медицинским учреждениям Сызрани.
Экономика региона
7975
18 ноября 2020  21:28
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.
В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.  Происшествия
10636
12 ноября 2020  09:34
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Так, по словам понтифика, новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если будут использованы мирно и по назначению.
В мире
10423
9 ноября 2020  22:55
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.
Ив Каракатзанис: "Я благодарен Дмитрию Азарову и областному Правительству за сильную поддержку"
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.  
Экономика региона
10782
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
12082
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
13199
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
13209
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
13296
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
14512
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
16417
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Снова рост: за сутки сообщают о 14 умерших от коронавируса в Самарской области
31 декабря 2020  12:47 
Снова рост: за сутки сообщают о 14 умерших от коронавируса в Самарской области
В регионе за сутки на 31 декабря выявлено 304 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
352
Как будут работать ТЦ Самары в новогодние праздники
31 декабря 2020  10:39 
Как будут работать ТЦ Самары в новогодние праздники
Расписание работы торговых центров города в последний день года уходящего и первые дни наступающего. Социум
387
Вводится временное ограничение движения транспорта в новогоднюю ночь в районе площади им. В.В. Куйбышева в Самаре
30 декабря 2020  13:02 
Вводится временное ограничение движения транспорта в новогоднюю ночь в районе площади им. В.В. Куйбышева в Самаре
Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать свои маршруты следования. Транспорт
1981
Что изменится в жизни россиян с 1 января
30 декабря 2020  12:58 
Что изменится в жизни россиян с 1 января
Индексация пенсий, возвращение вытрезвителей, прогрессирующая шкала НДФЛ и другие нововведения. В стране
2397
Четвертые сутки подряд в Самарской области сообщают о 13 умерших от коронавируса
30 декабря 2020  12:42 
Четвертые сутки подряд в Самарской области сообщают о 13 умерших от коронавируса
В Самарской области за сутки на 30 декабря выявлено 305 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
1630
Весь список
Акценты
Что изменится в жизни россиян с 1 января
30 декабря 2020  12:58 
Что изменится в жизни россиян с 1 января
Индексация пенсий, возвращение вытрезвителей, прогрессирующая шкала НДФЛ и другие нововведения. В стране
2397
Самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
30 декабря 2020  12:49 
Самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
Ежегодно жители областной столицы становятся жертвами «тонкого льда» на водоемах. Социум
1378
Для удобства горожан в Самаре функционируют дополнительные места продаж сельскохозяйственной продукции
30 декабря 2020  12:19 
Для удобства горожан в Самаре функционируют дополнительные места продаж сельскохозяйственной продукции
Об этом сообщает горадминистрация. Экономика региона
2514
Весь список
Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
8480
Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
9345
Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
9133
Весь список
Новости Тольятти
30 декабря 2020  14:19
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района.
Гордость Тольятти и привлекательный для туристов объект
Состоялась очередная презентация проекта реконструкции набережной Автозаводского района. Новости Тольятти
1355
30 декабря 2020  13:44
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Первую очередь набережной Автозаводского района Тольятти реконструирует «Волгатрансстрой»
Подряд разыгрывался с аукциона, начальная цена — 855,1 млн рублей. Новости Тольятти
1326
29 декабря 2020  15:45
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции.
«Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Казахстаном
Ознакомительная встреча прошла в режиме видеоконференции. Новости Тольятти
2321
Весь список