Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом

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Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков пожелали людям на всей Земле здоровья, единства и бережного отношения к своим близким. Об этом говорится в их новогоднем видеопоздравлении.

Кудь-Сверчков отметил, что этот год стал юбилейным для МКС. 20 лет назад на станцию прилетел первый международный экипаж и с тех пор члены дружной команды МКС отметили здесь 20 новогодних праздников.

На видеозаписи поздравления видно, что станция украшена к Новому году: на стенах размещены новогодние украшения, искусственные снежинки и елки. Экипаж МКС встретит Новый год 16 раз, из праздничных блюд ожидаются бутерброды с икрой, сообщили в "Роскосмосе".

Видео можно посмотреть здесь.