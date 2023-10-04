Российских спортсменов не допустили на зимние Юношеские игры

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Спортсмены из России не примут участие в зимних Юношеских играх 2024 года. Международный олимпийский комитет не допустил представителей нашей страны даже в нейтральном статусе.

Следующей зимой в южнокорейском городе Канвондо пройдут зимние Юношеские игры. Российские спортсмены не смогут принять участие в соревнованиях.

Накануне в Афинах был зажжен огонь зимних Юношеских игр. Соревнования запланированы с 19 января до 2 февраля в южнокорейском Канвондо. Впервые в истории Юношеских олимпиад соревнования пройдут без участия российских спортсменов.

"Ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Канвондо", — приводит слова пресс-служба МОК "Советский спорт". Таким образом, МОК запретил юным россиянам выступить на Играх, пишет Смотрим.