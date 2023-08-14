Российские врачи осудили инициативы властей по повышению рождаемости

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Большинство российских врачей (60 процентов) отрицательно оценили готовящиеся в России меры по повышению рождаемости, в том числе ограничение на продажу средств экстренной контрацепции, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос сервиса «Справочник врача». По мнению медиков, они спровоцируют рост нелегальных абортов, всплеск «медицинского туризма» и массовый отказ от детей.

В июле Минздрав решил обновить перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, и добавить туда средства для медикаментозного аборта: мифепристон и мизопростол. Кроме того, в министерстве обсудят предложение депутатов Госдумы о запрете абортов в частных клиниках.

Такие инициативы были подготовлены на фоне дискуссии «Единой России» о способах улучшения демографии в стране, а также заявления министра здравоохранения Михаила Мурашко о необходимости «жесткого контроля» средств для прерывания беременности, пишет Лента.