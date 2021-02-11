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У ритейлеров начались сложности с поставками из Эквадора.

Российские торговые сети столкнулись со сложностями при закупке бананов. Неурожай в Эквадоре, высокий спрос, а также задержки с поставками привели к нехватке фрукта и росту оптовых цен почти на 40%. Участники рынка ожидают нормализации ситуации к апрелю. Переложить возросшие издержки на покупателей сети не могут из-за рисков падения продаж и трафика, пишет Газета Коммерсантъ.

О сложностях с закупкой бананов рассказал собеседник «Ъ» на розничном рынке продуктов. По его словам, импортеры не могут обеспечить необходимые объемы поставок.

Кроме того, оптовые цены на фрукт за год выросли с 60 руб. примерно до 82 руб. за 1 кг, добавляет собеседник «Ъ». Источник «Ъ» в одном из импортеров фруктов подтвердил существование проблемы.

По его словам, в 2020 году снизился сбор урожая бананов в Эквадоре — основном импортере бананов в РФ — из-за неблагоприятных погодных условий, а также активности вулкана Сангай, повредившего плантации.

Источник «Ъ» в федеральной сети подтвердил, что на рынке есть нехватка бананов и рост оптовых цен. Он ожидает улучшения ситуации в течение нескольких недель.

Во «Вкусвилле» отмечают, что сейчас традиционно высокий сезон спроса на бананы, а из-за неурожая в Эквадоре образовался дефицит. Сложности могут сохраняться примерно до апреля, уточняют в компании.

В сети «Верный» добавляют, что на стоимость бананов также влияют задержки поставок. Например, сейчас в порту Санкт-Петербурга не могут встать на разгрузку несколько судов с фруктами, что привело к нехватке товара на рынке, рассказывают там. В финской сети Prisma, которая работает в Санкт-Петербурге, подтвердили, что на рынке наблюдается «небольшой дефицит» бананов. В Auchan проблем с закупкой и поставкой бананов не наблюдают.

Представитель X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») говорит, что собственные импортные поставки бананов стабильны, так как компания сотрудничает с «пулом производителей»: «Роста закупочных цен на бананы не видим благодаря развитию инструментов собственного импорта». В «Магните» комментарий не предоставили.

Статистика за 2021 год в базе Федеральной таможенной службы пока недоступна. В четвертом квартале 2020 года импорт свежих бананов в Россию сократился примерно на 3,6%, до 391,2 тыс. тонн год к году.

В денежном выражении объем поставок уменьшился на 5,1%, до $285,69 млн. Помимо Эквадора в числе экспортеров бананов были Гватемала, Коста-Рика, Колумбия, Мексика, Никарагуа и Филиппины.

Фото: pixabay.com