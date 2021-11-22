Российские школьники установили абсолютный рекорд на международной олимпиаде

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Российские школьники установили абсолютный рекорд на 14-й международной олимпиаде по астрономии и астрофизике. Она проходила в Колумбии в дистанционном формате, -сообщается в телеграм-канале Минпросвещения "Большая перемена".

По результатам Олимпиады школьники из России завоевали восемь золотых медалей и две серебряных, что обеспечило сборной неофициальное первое место среди команд-участниц.

Отмечается, что абсолютным победителем стал Максим Пермяков из мордовского лицея для одаренных детей.

Всего в Международной олимпиаде школьников по астрономии и астрофизике приняли участие 48 стран и 62 команды, передает Радио Маяк.

Фото: Pixabay.com