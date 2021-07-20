Я нашел ошибку
Главные новости:
21 июля в Куйбышевском районе из-за плановых работ будет ограничено холодное водоснабжение
21 июля в Куйбышевском районе из-за плановых работ будет ограничено холодное водоснабжение
На торги в Самарской области отправили магазин, гараж, солярий и инфракрасную кабину
На торги в Самарской области отправили магазин, гараж, солярий и инфракрасную кабину
СберБанк подключил карты «Мир» к Apple Pay
СберБанк подключил карты «Мир» к Apple Pay
Управление Росреестра по Самарской области проведет прямую линию для кадастровых инженеров
Управление Росреестра по Самарской области проведет прямую линию для кадастровых инженеров
В Самаре с 22 по 26 июля 2021 года снова перекроют улицу Авроры
В Самаре с 22 по 26 июля 2021 года снова перекроют улицу Авроры
Самарчанка хотела купить бассейн и лишилась денег
Самарчанка хотела купить бассейн и лишилась денег
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже золотых колец
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже золотых колец
Три участка теплосети в Новокуйбышевске проверены с помощью робота-диагноста
Три участка теплосети в Новокуйбышевске проверены с помощью робота-диагноста
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.35
0.18
EUR 87.61
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В детской областной библиотеке проведут программу «Путешествие к морским глубинам»
Самарцев приглашают на семинар «Изготовление салфетки в техниках строчевой вышивки»
ЭкоСтройРесурс: Сдай макулатуру – помоги семьям с паллиативными детьми
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Российские мусульмане отмечают сегодня Курбан-байрам

20 июля 2021 09:23
165
Российские мусульмане отмечают сегодня Курбан-байрам

Российские мусульмане отмечают сегодня один из главных праздников ислама Курбан-байрам – "праздник жертвоприношения".

Праздничная молитва в Москве из-за пандемии коронавируса проводится только в Соборной мечети – без прихожан, лишь с участием имамов, муэдзинов и заместителей муфтия. В Санкт-Петербурге, Подмосковье и некоторых других регионах в связи с эпидемиологической обстановкой праздничные намазы тоже проводят онлайн, а верующим рекомендовано провести праздник в кругу семьи.

Лидеры уммы накануне праздника обратились к верующим с поздравлениями. Как заявил председатель Духовного управления мусульман и Совета муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин, он надеется на то, что чествование этого дня из года в год будет служить духовному сплочению и единению всех жителей России. Так как многие верующие лишены в этом году возможности отправиться в хадж, он призвал мусульман направить свои силы на благо общины и решение ее насущных потребностей, передает Радио Маяк.

Теги: ислам Курбан-байрам мусульмане религиозные праздники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области мусульмане отмечают праздник Ураза Байрам
13 мая 2021, 13:14
В Самарской области мусульмане отмечают праздник Ураза Байрам
В мечетях посетителей попросили соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и приходить со своими ковриками для намаза. Общество
538
Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
13 мая 2021, 13:05
Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
В мечетях сегодня пройдут праздничные намазы по случаю Ураза-байрама. В стране
720
У православных началась Страстная неделя
26 апреля 2021, 11:45
У православных началась Страстная неделя
В 2021 году седмица будет проходить с 26 апреля по 1 мая. Общество
505
В центре внимания
Строительная готовность двухуровневой развязки в Самаре на улице Ново-Садовой составила 15%
20 июля 2021  10:13
Строительная готовность двухуровневой развязки в Самаре на улице Ново-Садовой составила 15%
111
Участники заседания обсудили  промежуточные результаты работы по достижению национальных целей развития Российской Федерации и ключевых задачах на период до 2024 года.
19 июля 2021  22:15
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам
879
Самарская область – в первой 30-ке регионов РФ по показателям вакцинации. Еженедельно медики проводят вакцинацию от коронавируса более 31 тысяче жителей.
19 июля 2021  22:04
Александр Фетисов провел заседание оперативного штаба СО
569
Самарскую область в очном этапе конкурса «Лидеры России 2021» представят 68 участников
19 июля 2021  13:22
Самарскую область в очном этапе конкурса «Лидеры России 2021» представят 68 участников
469
В Самарской области до конца года почти 700 детей-сирот получат собственное жилье
19 июля 2021  11:43
В Самарской области до конца года почти 700 детей-сирот получат собственное жилье
469
Весь список