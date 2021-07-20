Российские мусульмане отмечают сегодня Курбан-байрам

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Российские мусульмане отмечают сегодня один из главных праздников ислама Курбан-байрам – "праздник жертвоприношения".

Праздничная молитва в Москве из-за пандемии коронавируса проводится только в Соборной мечети – без прихожан, лишь с участием имамов, муэдзинов и заместителей муфтия. В Санкт-Петербурге, Подмосковье и некоторых других регионах в связи с эпидемиологической обстановкой праздничные намазы тоже проводят онлайн, а верующим рекомендовано провести праздник в кругу семьи.

Лидеры уммы накануне праздника обратились к верующим с поздравлениями. Как заявил председатель Духовного управления мусульман и Совета муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин, он надеется на то, что чествование этого дня из года в год будет служить духовному сплочению и единению всех жителей России. Так как многие верующие лишены в этом году возможности отправиться в хадж, он призвал мусульман направить свои силы на благо общины и решение ее насущных потребностей, передает Радио Маяк.