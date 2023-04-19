Российские космонавты впервые за пять месяцев вышли в открытый космос

138

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин работают в открытом космосе. Выход стал первым за пять месяцев.

Переносить работы за бортом МКС пришлось дважды – сначала из-за неполадок в системе охлаждения одного из скафандров, затем из-за разгерметизации корабля "Союз МС-22", передает "Россия 24".

Предполагается, что в открытом космосе космонавты проведут больше шести с половиной часов. За это время они должны демонтировать дополнительный радиатор с модуля "Рассвет" и переставить его на модуль "Наука". Транспортировать агрегат поможет манипулятор ERA, которым изнутри станции будет управлять Андрей Федяев, пишет Смотрим.

Фото: pxhere.com