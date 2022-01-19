Российские космонавты первый раз в этом году выйдут в открытый космос

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Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров первый раз в этом году выйдут в открытый космос. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Предполагается, что выход в открытый космос продлится примерно 6 часов 40 минут.

Основная цель работ – интеграция узлового модуля "Причал", который в ноябре пристыковался к станции.

Космонавты установят поручни между модулями "Наука" и "Причал", подключат кабели межмодульной связи "Курс-П" и ТВ-кабель, а также установят мишени стыковки и её контроля, передает Радио Маяк.