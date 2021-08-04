Российская каратистка сдала положительный тест на COVID-19 на ОИ

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Российская каратистка Анна Чернышева не сможет выступить на Олимпиаде в Токио из-за положительного теста на коронавирус. Об этом в среду, 4 августа, сообщили в Федерации каратэ России.

При этом контрольный тест спортсменки также оказался положительным, уточнили в организации.

«Анна, в любом случае спасибо тебе за олимпийскую лицензию для России. Ты и твой тренер Александр Юдин прошли огромный путь к Играм и сделали все, что было в ваших силах. Мы понимаем, как тебе сейчас нелегко, и очень хотим поддержать, всей федерацией. Восстанавливался, возвращайся, ждем тебя на татами с яркими, как ты умеешь, поединками и новыми победами», — указано в сообщении, размещенном в Instagram федерации.

В этот же день в оргкомитете Олимпиады сообщили о 29 новых случаев заражения коронавирусом на Играх. Среди сдавших положительные тесты четыре спортсмена, остальные являются представителями подрядных организаций, персонала и волонтерами, пишут "Известия".