Российская армия прошла большой путь развития с 90-х, заявил Владимир Путин

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Российская армия сейчас в порядке, она прошла большой путь развития с 90-х, – заявил Владимир Путин на заседании Совета по правам человека. Так он прокомментировал слова кинорежиссера Александра Сокурова "о наличии неких проблем в армии".



Президент обещал поручить правительству продумать, "как обеспечить все права, в том числе социальные и избирательные, для граждан России, живущих за рубежом, в том числе и в Донбассе".

Вопрос об этом на заседании Совета по правам человека поднял Кирилл Вышинский. Журналист рассказал, что "на прошедших выборах в Госдуму в Донбассе смогли проголосовать более 200 тысяч соотечественников, но только по партийным спискам", передает Радио Маяк.